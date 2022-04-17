قرية إسبانية تغيّر اسمها إلى أوكرانيا

غيّرت قرية إسبانية اسمها إلى أوكرانيا تضامناً مع الأوكرانيين في حربهم مع دولة روسيا. حيث حلّت أوكرانيا محل “فوينتيس دي الأندلس” ورُسم علم البلاد باللونين الأزرق والأصفر بجانبها.

وغُيّرت أسماء الشوارع إلى مدينة كييف وأوديسا وماريوبول في القرية التي يقطنها أكثر من 7 آلاف نسمة شرق إشبيلية.

وقال شخص يدعى فرانسيسكو مارتينيز لرويترز أن تغيير الاسم أكثر من مجرد لفتة .وأن القرويين جمعوا أيضاً 3500 أورو في غضون يومين من أجل مركز مزمع للاجئين. وتريد القرية توفير منازل لما يصل إلى 25 لاجئاً في المركز أو مع عائلات.

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