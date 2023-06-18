قرية إيطالية تؤجر المنازل بـ 1 أورو

تقدم قرية أولولاي ، التي تقع في قلب سردينيا، سعر إيجار منخفض للغاية للأجانب الراغبين في العمل عن بُعد.

في محاولة لزيادة عدد سكان القرية، وعد المجلس المحلي في أولولاي برسوم إيجار بقيمة 1 يورو فقط شهريًا. لعشرة وافدين جدد مختارين.

وتشير البيانات إلى أن سكان القرية قد تقدموا في العمر وانخفضوا في السنوات الأخيرة. ولهذا السبب، تريد السلطات جذب المزيد من الأجانب.

وانخفض عدد سكان القرية إلى 1174 من 2013 في الأربعين سنة الماضية بسبب هجرة السكان إلى المدن الكبرى. والآن تريد القرية إعادة إسكانها من خلال تقديم أسعار منخفضة.

وتعليقًا على هذه الخطوة ، قال عمدة أولولاي ، فرانشيسكو كولومبو ، إنه من الأهمية بمكان الحد من انخفاض عدد السكان. وأكد العمدة أنهم يعملون أيضًا على تحسين الظروف المعيشية لجميع السكان.

وجاء في بيان كولومبو: “إنعاش البلد وتحسين حياة السكان والحد من انخفاض عدد السكان. هذه هي الأهداف التي وضعناها لأنفسنا”.

وتوضح SBS News أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها قرية أولولاي جذب المزيد من الأجانب.

وفقًا لهذا الأخير ، تصدرت شركة أولولاي عناوين الصحف الدولية فور قولها إنها كانت تبيع منازل مهجورة. مقابل يورو واحد شريطة أن يقوم أصحابها بتجديدها.

منذ ذلك الحين ، باع مجلس القرية ما مجموعه 13 منزلاً. لا تزال ثلاثة منازل في حالة سيئة معروضة للبيع. مما يعني أنه لا يزال بإمكان المهتمين شراء العقار وتجديده.