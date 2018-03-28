قرية الساحل بتيزي وزو تستذكر ذكرى معركة ايزموران وتطالب بمنحها قيمتها التاريخية

ايزموران..مكان ليس كأي مكان بالنسبة لسكان عرش أث خليلي وبالأخص قرية الساحل فله قيمة تاريخية كبيرة لما يحكيه من تفاصيل.

مهمة لإحدى المعارك الكبيرة إبان الثورة التحريرية التي حدثت عام 1957.

إذ كان هذا المكان شاهدا على المجازر البشعة التي اقترفها الاستعمار فيها وسقط من خلالها 137 شهيدا من قُطر الوطن.

لحضور الاجتماع الولائي الهام الذي كان من المقرر ان يحدث بهذا المكان

ويضم الكثير من السياسيين العسكريين أمثال كريم بلقاسم، يوسف بن خدة ما يجعله مهد لثاني معركة وطنيا.

أين سقطت دماء زكية لشهداء، لكن رغم ذلك همش ولم ينل قيمته التاريخية بعد، فبالرغم من مرور 61عاما على هذه المجزرة.

إلا أن سكان قرية الساحل لم يتخلوا يوما عن هذه الذكرى التاريخية المجيدة.

ويعودون في كل مرة إلى المكان ليستذكروا أبطالهم بكل فخر ووفاء و تقابله حسرة كبيرة من التقصير التاريخي.

الذي طاله من السلطات المعنية التي تولي له اهتماما ولم تمنحه القيمة التي يستحقها.