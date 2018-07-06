 قرية المعذر ببوسعادة خارج مجال التنمية

يعيش سكان قرية المعذر ببلدية بوسعادة جنوب ولاية المسيلة، في عزلة وتهميش جراء النقائص التي تعاني منها قريتهم، في ظل إنعدام التنمية.

و يطالب سكان المعذر بربط قريتهم بشبكة غاز المدينة لتمكين كل السكان من الإستقرار، والتوقف عن حمل قارورات غاز البوتان.

الذي أنهكت جيوبهم وأكتافهم، مناشدين بضرورة تعميم التهيئة الحضرية التي تفتقدها عدة شوارع من تعبيد الطرق.

وتوفير الماء الشروب، بالإضافة إلى توفير المرافق العمومية

وطالب سكان المعذر، تزويد القرية بمحول كهربائي لتمكين المواطنين من إستعمال مختلف التجهيزات الكهرومنزلية.

خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه الحرارة بشكل ملفت وتزداد فيه نسبة الإستهلاك