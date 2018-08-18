قرية “ايت عيشة ب ايجر” بتيزي وزو تحتضن أول جامعة صيفية للطب

في المبادرة الأولي من نوعها نظمت قرية آيت عيشة ب ايجر و بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطب العام أوّل جامعة صيفية للصحة.

اين شارك فيها علي مدار يومين 60 طبيبا من مختلف الإختصاصات قدموا من العديد من ولايات الوطن، في هذه المبادرة الطبية الإنسانية .

التي اثلجت صدور مرضى القرية الذين كثيرا ما عانوا مشقة التنقل للعلاج، لكن هذه المرّة الأطباء هم من حضروا إليهم للكشف عنهم مجانا.

و تحسيسهم بمختلف الأمراض بطريقة بسيطة بعيدا عن المصطلحات الطبية المعقدّة.

بقدر ماهي مهمة هذه الجامعة الصيفية الاولي لسكان قرية اث عيشة فإنها ايضا ستحمل الكثير للأطباء الذين بادروا لزيارتها.

و التقرّب من مرضاها و سيساعدهم علي التكوين أكثر في الطب الجواري و تبادل الخبرات فيما بينهم.