قرية بوياديف بتيزي وزو تلتقي سكانها القدماء في عيد الفطر

عرفت قرية بوياديف بذراع بن خدة، توافدا كبيرا لقاطنيها القدماء الذين هجروها خلال العشرية السوداء.

وبعد عودة السلم والأمن اختاروا قريتهم لقضاء صبيحة كل عيد في المكان الذي خصصوه لذلك رغم أنهم لا يملكون منازل فيها،

إذ يأتي أهالي هذه القرية سواءا الذين يسكنوها أو الذين هاجروها ويلتقون في هذا المكان لقضاء يوم بأكمله بعيدا عن منازلهم،

قصد التعارف فيما بينهم وتبادل فيه الماكولات والأطباق، كما أصبحوا يتشاركون في إقتناء ونحر عجل لتقاسمه فيما بينهم،

وهي العادة التي أصبح سكان القرية القدماء والحاليين مشاركتها كل عيد، بعدما فقتهم الظروف في السابق.