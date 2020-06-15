قرية في إيطاليا تعرض منازلها للبيع مقابل 1 أورو!

قامت قرية صغيرة في إيطاليا، بعرض منازلها للبيع، مقابل 1 أورو، كمبلغ رمزي.

وحسب صحيفة “الديلي ميل”، قامت السلطات المحلية في قرية سينكيفروندي، في مقاطعة كلابريا الجنوبية، بهذه الخطوة، لإنعاش السياحة والإقتصاد فيها.

وتعرض القرية، المنازل غير المأهولة، للبيع بسعر رمزي، لإعادة إحياء القرية.

وسيتعين على المشتري، دفع مبلغ 250 أورو سنويا لبوليصة التأمين، حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد.

ويجب على المشتري ترميم المنزل الجديد في القرية الجميلة، خلال 3 أعوام فقط، وإلا سيتعرض لغرامة مالية تبلغ 20 ألف أورو.

ونقل ذات المصدر، عن محافظ القرية قوله: “العثور على ملاك جدد للمنازل المهجورة العديدة في القرية هو جزء أساسي من خطتنا الجديدة لإعادة تجميل القرية وأحيائها المهجورة”.

وجاء هذا القرار، بعد تفشي فيروس كورونا، الذي دمر الاقتصاد في قرى إيطالية عديدة، من بينها قرية سينكيفروندي.