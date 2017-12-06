قريشي:”حاليلوزيتش هو من أتى بي.. ولا أنتظر شيئا من الجزائر”

صرح نور الدين قريشي في حواره لصحيفة “أونز مونديال” بأنه لم يتلقى أي إتصال المكتب الفيديرالي الجديد، مؤكدا لأنه لا ينتظر شيئا من الجزائر.

معللا قوله:”لا انتظر شيئا منهم (يقصد الفاف)، ليست الجزائر من أتت بي في 2012، بل البوسني حاليلوزيتش”.

وأشار قريشي في حديثه:”في فرنسا الأطفال يبدأون اللعب في عمر 6 سنوات أما في الجزائر يبدأون بعمر 13 سنة، فهنالك تأخر بـ 7 سنوات”.

كما قال في الأخير:”ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هنالك دائما لاعبون مغتربون في المنتخب، والجزائر لن تسير باللاعب المحلي لوحده”.