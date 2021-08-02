قريشي:”راني حاصل مع كورونا ولم التقي بعاشور جلول”

أكد المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني توفيق قريشي أنه لم يلتقي برئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة عاشور جلول، من أجل التفاوض لشغل منصب مدير رياضي في فريق سوسطارة خلفا لعنتر يحيى.

وكانت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي قد أكدت أن توفيق قريشي متواجد في مكتب رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول من أجل خلافة عنتر يحيى في الفريق.

وقال قريشي في تصريح للنهار أون لاين انه منهمك في البحث عن الأكسيجين لأحد أقاربه الذي يعاني من فيروس كورونا وأنه لم يلتقي برئيس مجلس الإدارة عاشور جلول.