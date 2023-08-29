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الرياضة

قريشي:”كل اللاعبين مؤهلين ولا توجد إصابات في الفريق”

بقلم فيصل زيان بوزيان
قريشي:”كل اللاعبين مؤهلين ولا توجد إصابات في الفريق”
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كشف المناجير الرياضي لنادي إتحاد العاصمة، توفييق قريشي، عن تأهيل كل اللاعبين، وجاهزية كل تعداد الفريق تحسبا للموسم الجديد.

وصرح قريشي للصفحة الرسمية للإتحاد عبر “الفايسبوك”، أمس الإثنين:”منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد، الحمد لله إلى حد الساعة لاتوجد أي إصابات في صفوف الفريق، وهو الأمر الذي أعتبره شيئا إيجابيا”.

وأضاف قريشي:”بالنسبة للوضعية الإدارية للاعبين فقد تم تأهيل كل اللاعبين المنضمين للفريق خلال الميركاتو الصيفي تحسبا لخوض مباريات الموسم الجديد قبل نهاية التربص”.

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