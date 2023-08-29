قريشي:”كل اللاعبين مؤهلين ولا توجد إصابات في الفريق”

كشف المناجير الرياضي لنادي إتحاد العاصمة، توفييق قريشي، عن تأهيل كل اللاعبين، وجاهزية كل تعداد الفريق تحسبا للموسم الجديد.

وصرح قريشي للصفحة الرسمية للإتحاد عبر “الفايسبوك”، أمس الإثنين:”منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد، الحمد لله إلى حد الساعة لاتوجد أي إصابات في صفوف الفريق، وهو الأمر الذي أعتبره شيئا إيجابيا”.

وأضاف قريشي:”بالنسبة للوضعية الإدارية للاعبين فقد تم تأهيل كل اللاعبين المنضمين للفريق خلال الميركاتو الصيفي تحسبا لخوض مباريات الموسم الجديد قبل نهاية التربص”.