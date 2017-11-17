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قريشي:”ماجر ما عندوش ديبلوم..وأنا أحق بتدريب المنتخب”

الرياضة
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قريشي:”ماجر ما عندوش ديبلوم..وأنا أحق بتدريب المنتخب”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري السابق، نور الدين قريشي، عن امتغاضه الشديد من تواجد، رابح على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وصرح قريشي لحصة “C’est vous l’Expert” قائلا :”ما الذي يمتلكه ماجر أكثر مني، أنا أمتلك ديبلوما وهو لا”.

وبخصوص “ديبلوم” ماجر المُحصل عليه من “كلار فونتان” رد :

“لقد شارك في تربص فقط، ولم يتحصل على أي ديبلوم بفرنسا، وهو ما أكده لي سكريتر نقابة المُدربين الفرنسيين”.

وأضاف: “تعيينه لتدريب المنتخب سيجعلنا محل سخرية، لأنه غير معقول أن يكون مدربا للمنتخب بدون ديبلوم، وهذا لم يحدث في أي بلد”.

وختم :”كنت أنتظر أن يتصلوا بي، لأني عملت مع اللاعبين لـ3 سنوات ولدي وديبلوم، صراحة أنا مُتفاجىء لمنح المنتخب لماجر”.

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