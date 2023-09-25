قريشي: “أتمنى أن يلزم صادي الأندية بإنشاء الأكاديميات”

طالب الدولي الجزائري الأسبق، نور الدين قريشي، الرئيس الجديد للفاف، وليد صادي، بمنح أهمية أكبر لمجال التكوين في الجزائر.

وصرح قريشي، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “أتمنى أن يهتم صادي، بالتكوين، ويلزم الأندية بإنشاء الأكاديميات”.

كما أضاف: “باستثناء رئيس اتحاد الكرة السابق خير الدين زطشي، رأينا إهمالاً غير مقبول للمواهب في بلد يعج باللاعبين الموهبين”.

وتابع نور الدين قريشي: “أنا منذ 20 سنة أطالب بالتركيز على هذه الجزئية، ولا يعقل أن نبقى ننتظر ما تقدمه لنا المدارس الفرنسية”.