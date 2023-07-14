قريشي: “أتوقع تأهل الخضر بسهولة لكأس العالم 2026”

أبدى التقني الوطني توفيق قريشي، ثقته الكبيرة في تأهل المنتخب الوطني، لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة بكندا، أمريكا، والمكسيك

وصرح قريشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أتوقع تأهل المنتخب الوطني بسهولة للطبعة المقبلة من كأس العالم”.

كما أضاف: “على الورق نحن الأوفر حظا في التأهل لمونديال 2026، بالنظر للمجموعة التي اوقعتنا فيها القرعة، ومستوى منتخبنا مقارنة بباقي المنافسين”.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس العالم 2026، اوقعت الخضر في المجموعة السابعة، إلى جانب كل من غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، والصومال.