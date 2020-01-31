قريشي :”أنا من جلبت دوما وأتحمل المسؤولية”

أكد المناجير العام لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأنه قام شخصيا بجميع صفقات الميركاتو الشتوي، لبطل مرحلة الذهاب من دوري المُحترفين.

وقال للإذاعة الوطنية :”أنا من قمت بالإستقدامات خلال سوق التحويلات، وأنا من إخترت فرانك دوما كمدرب جديد للفريق”.

وواصل :”لقد كنت مُعجبا بطريقة اللعب التي كان يعتمد عليها، حيث أني تابعت الكثير من مُباريات أهلي البرج”.

وأردف :”الطريقة كانت تظهر، بأن المدرب يعمل بشكل مُحترف، ولديه مؤهلات كبيرة”.

وأضاف :”كما أني من جلبت سويبع وزرارة وغانم، من أجل تدعيم الفريق خلال الشطر الثاني من الموسم الجاري”.

وختم :”أتحمل مسؤولية الخيارات التي قمت بها، وآمل أن تعطي ثمارها على أرض الواقع خلال مرحلة الإياب”.

يُشار بأن التقني الفرنسي، وقع لمدة موسمين مع السياربي، بعد تجربتين مع كل من شبيبة القبائل وأهلي البرج على التوالي.