قريشي: “اتحاد العاصمة سيخوض ثاني تربص له بتونس”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، عن توجه تعداد الفريق لخوض ثاني تربص تحضيري استعدادا للموسم الجديد، بتونس.
وصرح قريشي، اليوم الأربعاء، للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “تعداد الفريق سيتنقل إلى مدينة طبرقة بتونس لخوض ثاني تربص صيفي”.
كما أضاف المدير الرياضي للاتحاد: “هذا التربص من المقرر أن يدوم لمدة 16 يوم، وستتخلله ثلاثة مباريات تحضيرية”.
وتابع توفيق قريشي: “العمل سيتواصل بعد عودة الفريق من تونس يوم 2 سبتمبر المقبل، لتحضير مباراة السوبر، التي ننتظر برمجتها من طرف الكاف”.
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