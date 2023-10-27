قريشي: “اتحاد العاصمة يستفيد من التوقف الحالي للمنافسة مقارنة بأندية أخرى”

أبرز المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، مدى استفادة فريقه من التوقف الحالي للبطولة، مقارنة بأندية أخرى.

وصرح قريشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تأثير توقف البطولة، يختلف من فريق لآخر، حسب وضعية كل فريق”.

كما أوضح: “بالنسبة لاتحاد العاصمة، المدرب الجديد، كان بحاجة لوقت من أجل التعرف على تشكيلته وتحضير لاعبيه، ما جعل توقف البطولة مناسب بالنسبة لنا”.

وأردف: “المدرب لا يريد برمجة مباريات ودية حاليا، لعدم معرفته الجيدة لمستوى كل لاعب، والفريق يواصل تحضيراته بشكل عادي، لاستئناف المنافسة بقوة”.

وأضاف: “في المقابل الأندية التي حضّرت جديا، ولم تجرِ تغييرات على طاقمها الفني، يمكن أن يؤثر توقف البطولة على مردودها”.

وتابع توفيق قريشي: “على المدربين التأقلم مع الوضع الحالي، والعمل على تفادي فقدان اللاعبين لتركيزهم”.