قريشي: “استئناف المنافسة سيكون مغامرة”

جدد توفيق قريشي، مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، رفضه فكرة استئناف المنافسة حاليا، معتبرا الأمر سابق لأوانه، وسيكون مغامرة.

وصرح قريشي، في تدخله عبر حصة “الشوط الثالث” للتلفزيون العمومي: “الحديث عن استئناف النشاط سابق لأوانه، رغم أن القرار يبقى بيد السلطات المختصة”.

وأضاف: “قلتهل سايقا، وأعيدها اليوم، حياة وسلامة الأشخاص خط أحمر، واستئناف الدوري في عز الأزمة سيكون مغامرة، الأندية لا تملك الإمكانيات والأطقم الطبية للتصدي لهذا الوباء”.

وتابع توفيق قريشي: “نحن نتكلم عن 80 فريق تقريبا من المحترف الأول والثاني والهواة، هل سيتمكن كل هؤلاء من توظيف أطباء أكفاء، وهل لهم القدرة على حماية اللاعبين”.