قريشي: “استئناف المنافسة سيكون مغامرة”

الرياضة
  • -
  • 0
قريشي: “استئناف المنافسة سيكون مغامرة”
بقلم كريم.تيغرمت

جدد توفيق قريشي، مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، رفضه فكرة استئناف المنافسة حاليا، معتبرا الأمر سابق لأوانه، وسيكون مغامرة.

وصرح قريشي، في تدخله عبر حصة “الشوط الثالث” للتلفزيون العمومي: “الحديث عن استئناف النشاط سابق لأوانه، رغم أن القرار يبقى بيد السلطات المختصة”.

وأضاف: “قلتهل سايقا، وأعيدها اليوم، حياة وسلامة الأشخاص خط أحمر، واستئناف الدوري في عز الأزمة سيكون مغامرة، الأندية لا تملك الإمكانيات والأطقم الطبية للتصدي لهذا الوباء”.

وتابع توفيق قريشي: “نحن نتكلم عن 80 فريق تقريبا من المحترف الأول والثاني والهواة، هل سيتمكن كل هؤلاء من توظيف أطباء أكفاء، وهل لهم القدرة على حماية اللاعبين”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=831431

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com