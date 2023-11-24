قريشي: “الاتحاد يمر بمرحلة فراغ وأتفهم غضب الأنصار”

اعترف المناجير العام لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، بأن فريقه يمر بمرحلة فراغ حاليا، بالنظر لنتائجهم الأخيرة في البطولة المحلية.

تحدث المناجير العام لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، عن النتائج المخيبة التي يسجلها الفريق مؤخرا في البطولة المحلية، مبديا تفهمه خيبة أمل الأنصار.

وصرح قريشي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “التعداد الذي توج بكأس السوبر، وتأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال، هو نفسه الذي سجل نتائج سلبية محليا”.

كما أضاف: “تحدثت مطولا مع لاعبينا، وهم يمرون بمرحلة فراغ حاليا، وهذا أمر وارد في كرة القدم”.

وتابع توفيق قريشي: “أتفهم خيبة أمل الأنصار، وأدرك أن الأمر مؤلم، لكن لحسن الحظ أننا في بداية الموسم”.