قريشي :”البطولة الوطنية لا تمثل شيئا أمام أرواح الناس”

الرياضة
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قريشي :”البطولة الوطنية لا تمثل شيئا أمام أرواح الناس”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر المناجير العام لنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، غاضبا من إتهام إدارة فريقه بالبحث عن مصلحتها، والمطالبة بتوقيف المُنافسة الرسمية.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”شباب بلوزداد ومنذ أول يوم من الأزمة، كان يبحث عن دعم البلاد بكل إمكانياته”.

وواصل :”أنا إقترحت توقيف البطولة، للخروج من الأزمة التي نعيشها، وما الذي تمثله بطولة وطنية أمام صحة الناس”.

وأردف :”رئيس الجمهورية في آخر تصريحاته أكد بأن الأولوية تبقى لصحة المواطنين، ونحن نسير على نفس النهج”.

وختم :”الجميع يتواجدون على الأعصاب داخل الفاف والرابطة، وإقتراحي نابع من خبرتي كمختص كروي لديه باع طويل”.


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