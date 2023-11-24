قريشي: “اللاعبون مرتاحون لطريقة عمل غاريدو”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المناجير العام لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، انسجام لاعبي الفريق مع طريقة عمل المدرب الجديد كارلوس غاريدو.
وأوضح قريشي في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “المدرب غاريدو يركز كثيرا على تحليل مباريات منافسينا، قبل مواجهتهم”.
كما أضاف المناجير العام للاتحاد: “تحدثت مع لاعبينا فيما تعلق بطريقة عمل المدرب، وأبدو رضاهم التام”.
وتابع توفيق قريشي: “المدرب غاريدو، أشرف لحد الآن على ثلاث مباريات فقط مع الفريق، وهو بحاجة لمزيد من الوقت”.
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