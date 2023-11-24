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الرياضة

قريشي: “اللاعبون مرتاحون لطريقة عمل غاريدو”

بقلم كريم تيغرمت
قريشي: “اللاعبون مرتاحون لطريقة عمل غاريدو”
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أكد المناجير العام لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، انسجام لاعبي الفريق مع طريقة عمل المدرب الجديد كارلوس غاريدو.

وأوضح قريشي في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “المدرب غاريدو يركز كثيرا على تحليل مباريات منافسينا، قبل مواجهتهم”.

كما أضاف المناجير العام للاتحاد: “تحدثت مع لاعبينا فيما تعلق بطريقة عمل المدرب، وأبدو رضاهم التام”.

وتابع توفيق قريشي: “المدرب غاريدو، أشرف لحد الآن على ثلاث مباريات فقط مع الفريق، وهو بحاجة لمزيد من الوقت”.

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