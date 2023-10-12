قريشي: “المدرب المقبل لاتحاد العاصمة سيكون أجنبي”

تحدث المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، اليوم الخميس، عن استقالة المدرب بن شيخة، وخليفته على رأس العارضة الفنية للفريق.

وصرح قريشي، في ندوة صحفية: “أولا أتقدن باسمي، وباسم إدارة الاتحاد بالشكر الكبير لعبد الحق بن شيخة، على كل ما قدمه للفريق”.

كما أضاف: “ما حققه بن شيخة، مؤخرا كمدرب لاتحاد، انجاز كبير، ولم يسبق لأي مدرب قبله تحقيقه”.

وأردف: “ردا على بعض الشائعات، أوضح بان علاقتي مع بن شيخة علاقة أخوية منذ القدم إلى يومنا هذا، وقبل قدومي للاتحاد، اشطرت على الادارة موافقته من أجل التحاقي بالفريق”.

وتابع توفيق قريشي: “بعدما تأكدنا من استقالته بن شيخة، بصفة نهائية، باشرنا الاجراءات لضمان استمرارية النادي، من خلال سعينا للتعاقد مع مدرب جديد، والذي سيكون أجنبيا”.