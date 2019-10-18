قريشي: “المنتخب المحلي ينقصه التحضير”

أكد المدير الفني الوطني السابق، توفيق قريشي، أن المنتخب الوطني المحلي يعاني من نقص التحضير، قبل المباراة التي ستجمعه بالمنتخب المغربي.

وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “علينا الإعتراف أن منتخبنا المحلي ينقصه التحضير، وهذا يمكن أن يؤثر على مردودهم في مباراة المغرب”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك، تبقى حظوظنا قائمة أمام المغرب، نملك لاعبين بمستوى جيد فرديا، علينا استغلال كل الفرص للعودة بنتيجة إيجابية”.

يذكر أن المنتخب المحلي، سيواجه غدا السبت، نظيره المغربي، بملعب “بركان” بالمغرب، لحساب لقاء العودة من تصفيات “شان 2020”.