قريشي: “المنتخب الوطني بحاجة للاستقرار والنتائج هي من تحكم على بيتكوفيتش”
بقلم كريم تيغرمت
دعا اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني، نور الدين قريشي، للمحافظة على استقرار المنتخب الوطني، معتبرا النتائج هي من تحكم على الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.
وصرّح قريشي، في حوار لـ”لاغازيت دي فيناك”: “النتائج وحدها هي من تحكم على الناخب الوطني بيتكوفيتش”.
كما أضاف: “إلى حد الآن النتائج التي سجلها المنتخب الوطني، في صالح الناخب بيتكوفيتش، لذا علينا تركه يعمل على المدى الطويل”.
وتابع نور الدين قريشي: “علينا ترك الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، يواصل عمله، كون المنتخب الوطني بحاجة للاستقرار”.
رابط دائم : https://nhar.tv/nEV0v