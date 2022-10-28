قريشي: “المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما قادر على تجاوز عقبة الكونغو”

أبدى المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي، تفاؤله في قدرة منتخب أقل من 23 عاما، في التأهل أمام الكونغو الديمقراطية.

وصرح قريشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “منتخبنا لأقل من 23 عاما قادر على تحقيق التأهل، على حساب الكونغو الديمقراطية”.

كما أضاف: “في مباراة الذهاب ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا هزيمة قاسية، يمكننا تفاديها في لقاء العودة”.

وتابع توفيق قريشي: “الكونغو ليس منتخب كبير، منتخبنا لأقل 23 عاما لديه الامكانيات، والقدرة على التأهل للدور المقبل”.