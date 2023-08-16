قريشي: “المهاجم المالي كانو آخر استقدامات الاتحاد”

كشف المدير اليراضي لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدهم مع المهاجم المالي، عبد اللاي كانو، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح قريشي، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد، عن اتمامهم بصفة رسمية، صفقة المهاجم المالي عبد اللاي كانو.

كما أوضح المدير الرياضي للنادي العاصمي، بأن مستقدمهم الجديد يعد لاعب فريق أفسي ديارا، وكان معارا الموسم الماضي لفريق جوليبا.

وأكد توفيق قريشي، في ختام تصريحاته، بأنه وبعد اتمام صفقة المهاجم المالي عبد اللاي كانو، يكون تعداد اتحاد العاصمة الخاص بالموس الجديد قد اكتمل.