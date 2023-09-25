قريشي: “انتخاب صادي في صالح الجزائر وواثق من نجاحه”

ثمن المدافع الدولي الجزائري الأسبق نور الدين قريشي، انتخاب وليد صادي، على رأس الفاف، مبديا ثقته في نجاح هذا الأخير في مهامه الجديدة.

وفي حوار خص به موقع “العربي الجديد” قال قريشي: “عملت مع صادي، خلال عهد محمد روراوة، عندما كنت مساعداً للمدرب وحيد حاليلوزيتش”.

كما أضاف المدافع الدولي الجزائري الأسبق: “وليد صادي يتمتع بالكفاءة، ولديه فكرة جيدة عن كرة القدم الأفريقية”.

وابدى اور الدين قريشي، ثقته الكبير في صادي مؤكدا: “انتخابه أعتقد في صالح الجزائر، وواثق من نجاحه”.