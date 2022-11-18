قريشي: “بلماضي سيعتمد على تشكيلته الأساسية أمام السويد”

تنبأ المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريسي، اعتماد الناخب الوطني جمال بلماضي، على تشكيلته الأساسية في وديتهم أمام السويد.

وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “في وديتنا الاولى أمام مالي، سعى بلماضي لمنح فرصة للاعبين أقل مشاركة مع الخضر”.

كما أضاف: “في اللودية الثانية امام السويد، أتوقع أن يشرك بلماضي تشكيلته المثلى، لمعاينة جاهزيتها للخرجة الرسمية المقبلة شهر مارس”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره السويدي، في مباراة ودية تحضيرية، غذا السبت انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.