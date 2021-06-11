قريشي: “بلماضي سيواجه تونس بالتشكيلة الأساسية”

تحدث المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي عن الودية التحضيرية التي ستجمع الخضر، بمنتخب تونس، أين توقع اقحام بلماضي لتشكيلته الأساسية كاملة.

وصرح قريشي في هذا الخصوص: “المنتخبان الجزائري، والتونسي، يتواجدان في سلسلة النتائج الايجابي، مع أفضلية من حيث الأرقام للخضر”

وأضاف الفني الوطني: “أتوقع أن يدخل بلماضي هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية، بالنظر لصعوبة المباراة، وقوة المنافس”.

وتابع توفيق قريشي: “بلماضي لن يغامر ببوداوي، وزروقي، أتوقع عبيد أساسيا، مع الحفاظ على نفس خط الهجوم بالثلاثي محرز، بونجاح، وبلايلي”.