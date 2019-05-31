قريشي: “بلماضي نجح في خياراته بنسبة 95%”

إعتبر المدير الفني الوطني السابق، توفيق قريشي، أنّ الناخب الوطني جمال بلماضي، كان موفقا إلى حد بعيد في خياراته.

وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “بلماضي نجح بنسبة 95% في خياراته، لايمكن ايجاد لاعبين أفضل من الذين اختارهم ضمن قائمته”.

وأضاف: “من حقنا كفنيين، إبداء أرائنا بخصوص هذه القائمة، لكن في نفس الوقت علينا إحترام خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي”.

وتابع توفيق قريشي: “لاحظنا وجود 8 لاعبين من خريجي البطولة الوطنية ضمن هذه القائمة وهذا أمر مشجع، والمفاجأة بالنسبة لي كانت بلقبلة، وقديورة”.