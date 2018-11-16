قريشي: “بن طالب يستحق التواجد في قائمة بلماضي”

الرياضة
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قريشي: “بن طالب يستحق التواجد في قائمة بلماضي”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر المدير الفني الوطني السابق، توفيق قريشي، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب يستحق التواجد في قائمة الخضر المعنية بمواجهة منتخب الطوغو.

وصرح توفيق قريشي للإذاعة الوطنية: “أوافق بلماضي في التغييرات التي أحدثها، بخلاف استبعاد بن طالب، صاحب الـ24 عاما، والذي يملك امكانيات كبيرة”.

وأضاف: “تواجد بن طالب، على الأقل في دكة البدلاء، كان سيكون مفيدا للاعب والمنتخب بصفة عامة، ولا أضن أن ذلك كان سيزعج بلماضي”.

وتابع توفيق قريشي: “يبقى هذا رأيي الخاص، وأحترم قرارات بلماضي، فهوالمسؤول الأول عن المنتخب، وربما له نظرته وأسبابه الخاصة لعدم استدعاء بن طالب”.


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