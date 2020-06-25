قريشي: “تخفيض الأجور مكننا من توفير 9 ملايير”

كشف المناجير العام لنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، الفائدة الكبيرة التي عاد بها قرار تخفيض أجور اللاعبين، على خزينة النادي.

وصرح قريشي، لوكالة الأنباء الجزائرية: “مكننا تخفيض الأجور لمدة 3 أشهر، من توفير ما لا يقل عن 9 ملايير سنتيم، وهو ما يشكل تقريبا نصف ميزانية التسيير لفريق محترف”.

وأضاف: “لقد تمت المصادقة على هذا القرار داخليا، وعلى مستوى الرابطة، وبهذا الإجراء يكون شباب بلوزداد، أول فريق من قسم النخبة يقوم بهذه العملية”.

يذكر أن إدارة شباب بلوزداد، اتفقت مع لاعبي الفريق، والأطقم الفنية، الإدارية والطبية، على تخفيض أجورهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 50%.