قريشي: “تمنيت بقاء محرز في مانشستر سيتي”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري الأسبق، نور الدين قريشي، عدم رضاه عن انتقال قائد الخضر، رياض محرز للدوري السعودي.
وصرح قريشي، في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد”: “لم يرق لي انتقال رياض محرز للدوري السعودي وهو في سن 31 عاماً”.
كما أضاف: “تمنيت استمراره رياض محرز، في مانشستر سيتي، ورؤيته يتألق في دوري الأبطال”.
وتابع نور الدين قريشي: “أنا أتفهم العرض المالي الذي لا يرفض، لكن المنتخب بحاجة لرياض محرز عندما يكون في أفضل أحواله”.
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