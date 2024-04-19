قريشي: “تنقلنا إلى المغرب سيكون برحلة مباشرة عبر طائرة خاصة”

أكد المدير الفني لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، تصريحات مسير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، فيما تعلق بتنقل الفريق إلى المغرب، لمواجهة نهضة بركان، في كأس الكونفيدرالية.

وصرح قريشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “شكلنا خلية خاصة بدارسة تنقل الفريق إلى المغرب، ترأسها الرئيس المدير العام لمجمنع سيربور”.

كما أضاف: “الرئيس المدير العام لمجمع سيربور، اتصل بالسلطات العليا للبلاد لضمان تنقل الفريق في أتم راحة”.

وأردف: “الحمد لله أمس توصّلنا لأن تكون رحلة الفريق مباشرة عبر طائرة أجنبية خاصة، من الجزائر إلى وجدة، المدينة الأقرب إلى بركان التي ستحتضن هذه المباراة”.

وتابع توفيق قريشي: “أشكر السلطات العمومية وكل من ساعدنا في إيجاد هذا الحل الخاص بتنقل الفريق إلى المغرب، والذي سيكون يوم 26 أفريل، ونعود صباح يوم 29 من ذات الشهر إلى الجزائر”.