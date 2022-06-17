قريشي: “حان الوقت من أجل احتراف بن عياد في أوروبا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي، عن لاعب الخضر، ونادي الترجي التونسي، رياض بن عياد، وضرورة احترافه في أوروبا.
وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “بن عياد لاعب رائع، يملك امكانات كبيرة، لكن علينا التريث في الحكم على مردوده مع الخضر”.
كما أضاف: “في وقت مضى، كنت أرغب في استقدام بن عياد، لشباب بلوزداد، لكن الظروف لم تسمح بذلك”.
وتابع توفيق قريشي: “حان الوقت بالنسبة لبن عياد، للاحتراف في الخارج، لرفع مستواه أكثر وفرض مكانته في المنتخب الوطني”.
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