قريشي :”حرام لو نفشل في التألق أمام كبار إفريقيا”

الرياضة
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قريشي :”حرام لو نفشل في التألق أمام كبار إفريقيا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد مدير القطب التنافسي لنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن بطل الجزائر، يطمح للذهاب لأبعد مدى ممكن في مُنافسة رابطة الأبطال الإفريقية، لهذا الموسم.

وقال في هذا الشأن للإذاعة الوطنية :”سيكون من الحرام، لو نفشل في التألق خلال دور المجموعات، نظرا للإمكانيات المُوفرة لنا”.

وأضاف :”أعتقد بأن تعدادنا، سيكون جاهزا بشكل كامل عند إنطلاق دور المجموعات، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا”.

وواصل :”شركة مادار، وضعت كل شيء من أجل السماح للفريق بالذهاب بعيدا في جميع المُنافسات التي يدخلها”.

وأنهى حديثه :”البرمجة مُكثفة، وعلينا مُجاراة هذا النسق المُرتفع، من خلال تدوير التشكيلة ما بين المُباراة والأخرى”.


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