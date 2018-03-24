يرى المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي، أن المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش هو أحسن مدرب يناسب المنتخب الوطني.

ونزل قريشي، ضيفا على حصة داخل الـ18 التي تبث كل جمعة على تلفزيون “النهار”، أن حليلوزيتش تحكم جيدا في المجموعة.

وقال في هذا الشأن: “حليلوزيتش هو أفضل مدرب يليق بالخضر من ناحية العمل والشخصية وتسيير المجموعة ومتابعة اللاعبين”.

وأضاف: “أما غوركيف من ناحية العمل داخل أرضية الميدان كان جيدا ولكن المنتخب العمل ليس عمل فقط وإنما هي أيضا تسيير المجموعة”.

وتابع: “غوركيف فشل في تسيير المجموعة ووجد بعض الصعوبات، كان لديه مشاكل مع بعض اللاعبين.. ”

وقاد المدرب البوسني، المدرب الياباني إلى التأهل إلى مونديال روسيا، حيث سيكون هذا المونديال الثاني على التوالي لحليلوزيتش.