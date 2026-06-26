قريشي: “سأكون أسعد شخص في حال فوزنا على النمسا”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، نور الدين قريشي، أمله الكبير في تحقيق المنتخب الوطني الفوز في مباراتهم المقبلة من مونديال 2026، ضد منتخب النمسا.

وقال قريشي، في حوار لصحيفة “onze mondial”: “الآن بعد 44 عاما، أصبحت مباراة ألمانيا، والنمسا من الماضي، علينا طي الصفحة، والمضي قدما”.

كما أضاف: “سيكون من الرائع لو فازت الجزائر على النمسا، وإذا حققنا الفوز في هذه المباراة، سأكون أسعد رجل في العالم”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب النمسا، فجر يوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم 2026.