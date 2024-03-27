قريشي :”سوسطارة تعتمد على روح المجموعة والأكثر جاهزية”

أكد المناجير العام لفريق اتحاد العاصمة توفيق قريشي أن المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو يقوم بواجبه بشكل جيد على رأس العارضة الفنية.

وقال توفيق قريشي في تصريح لـ “النهار” على هامش الدورة الودية للصحافة بالجزائر العاصمة “إتحاد العاصمة تعتمد على المجموعة وليس على الفرديات، و الأكثر جاهزية، في التدريبات، وخاصة التركيز على الجانب البدني”.

كما أضاف قريشي “المستوى الفني كذلك طبعا، لكن في الاتحاد دائما نعتمد على الجانب البدني”.