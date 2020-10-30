قريشي :”شباب بلوزداد لديه الإمكانيات لتطبيق البروتوكول الصحي”

أوضح مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن فريقه قادر على تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”نحن نمتلك القدرات اللازمة من أجل تطبيق البروتوكول، وتفادي تفي فيروس كورونا في النادي”.

وواصل :”اللاعبون إتعظوا بالدرس القاسي الذي مر عليهم، خلال الفترة الماضية، بعدما تفشت العدوى بين عناصر التشكيلة”.

وختم :”الإشكال هو أن بقية الفرق لا تمتلك المؤهلات لتطبيق البروتوكول، وهذا أمر مُقلق مع إقتراب موعد إستئناف البطولة”.

وكان “كوفيد 19″، قد إنتشر بشكل رهيب وسط بطل الجزائر، لدرجة أن تحضيرات الفريق تعطلت لمدة أسبوعين كاملين.