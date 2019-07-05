قريشي: “علينا فرض طريقة لعبنا أمام غينيا للفوز بالمباراة”

تحدث التقني الجزائري توفيق قريشي، عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني الجزائري، أمام غينيا، لحساب ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.

وقال توفيق قريشي، في تصريح للإذاعة الوطنية: “المنتخب الوطني أدى مشوارا إيجابيا لحد الآن في “كان مصر 2019″، من جميع الجوانب، سواء الأداء أو النتائج”.

وأضاف بخصوص مواجهة غينيا: “على الخضر فرض طريقة لعبه أمام غينيا للفوز بالمباراة، عليهم فرض نفسهم من جميع الجوانب معنويا، فنيا وبدنيا، وهذا سيتطلب مجهود كبير”.

وعن التشكيلة التي يتوقّع أنّ تبدأ هذه المباراة، كشف قريشي: “بلماضي سيدخل بالتشكيلة الأولى التي بدأ بها “الكان””.

وأردف توفيق قريشي: “رغم الأداء الجيد للإحتياطيين في المباراة الثالثة أمام تنزانيا، إلا أن بلماضي سيجدد الثقة في التشكيلة الأولى أمام غينيا”.