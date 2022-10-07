قريشي :” عملية إنتقاء المواهب الجديدة ستكون في هذه الحالة”

كشف توفيق قريشي المدير الفني للمنتخب الوطني مؤقتا انه لا توجد اي عملية انتقاء للفئات السنية في اكاديمية بلعباس التابعة لـ “الفاف”.

وقال قريشي في تصريح له للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”لا توجد عملية اقتناء، و انما سنواصل العمل رفقة اللاعبين الذين نملكهم حاليا، اللاعبون يدرسون حاليا، الأمر الذي سيؤثر عليهم”.

وأضاف :” الامر الذي قد يجبرنا للتواصل بالمواهب الجديدة، في حالة السماح للبعض بالمغادرة بسبب واجبهم الدراسي وطبعا بالتشاور مع أوليائهم”.

وعن امكانية رحيله من الفاف قال :”أملك عقدا مع الاتحادية بعد رحيل المدير السابق، حاليا أنا مدير تكوين الاطارات على مستوى الفاف، و عند التحاق مدير جديد ساساعده وسننظر إلى المستقبل”.