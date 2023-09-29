قريشي: “غويري سيحمل المشعل لضمان الفعالية الهجومية للخضر”

ثمّن المدير الفني الوطني الأسبق، توفيق قريشي، قرار اللاعب أمين غويري، في الالتحاق بالمنتخب الوطني، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة للخضر.

وصرح قريشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “غويري أثبت موهبته، وامكاناته في نادي ليون، والفئات الشبانية لمنتخب فرنسا”.

كما أضاف: “قرار غويري، يصب في مصلحة المنتخب الوطني، كونه قادر على ضمان الفعالية الهجومية للخضر”.

وتابع توفيق قريشي: “العديد من اللاعبين يتواجدون في نهاية مشوارهم مع الخضر، وغويري من الدماء الجديدة التي ستأخذ المشعل”.