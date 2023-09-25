قريشي: “فوز المنتخب الوطني أمام السنغال سيعيد الثقة للمجموعة”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز نور الدين قريشي، المدافع الدولي الجزائري الأسبق، أهمية الفوز الذي حققه الخضر، في وديتهم الأخيرة، أمام منتخب السنغال.
وصرح قريشي، لموقع “العربي الجديد”: “تابعت المنتخب الجزائري أمام السنغال، وكنت سعيداً بالفوز عليهم بملعبهم وأمام جماهيرهم”.
كما أضاف: “كنا في أمس الحاجة لهذه النتيجة، كونها ستعيد الثقة للمجموعة قبل موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا”.
وتابع نور الدين قريشي: “بلماضي أحسن الصنيع بضخ دماء جديدة، كما أعجبتني الروح التي لعبنا بها”.
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