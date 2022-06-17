قريشي :” قادري لاعب عصري و عمورة يستحق فرصة أكبر مع الخضر “

طلب المدير الفني الوطني المؤقت توفيق قريشي بضرورة منح اللاعبين الشباب في المنتخب الوطني فرصة أكبر للعب بشكل أساسي.

وقال قريشي في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة : “يجب الحديث عن بن ناصر الذي يلعب دورا مهما مع الخضر. ركيزة صراحة وافضل لاعب الذي اخذ زمام امور تسيير التشكيلة داخل المستطيل الأخضر”.

وأضاف “لكن يجب منح بعض اللاعبين فرصة أكبر. مثلا قادري يملك مواصفات لاعب متوسط ميدان عصري. قوي هجوميا ودفاعيا”.

كما قال “حتى توبة يستهل اللعب أساسيا بشكل اكبر رغم أنه أصبح ضمن القطع الأساسية. براحة منح حلول إضافية”.

وختم قريشي في حديثه عن عمورة “عمورة يملك قوة هجومية رهيبة. وسرعة فائقة هذه هي نقطة قوته يستهل اللعب أساسيا مستقبلا”.