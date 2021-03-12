قريشي :”قدمت إستقالتي من السياربي لأن التيار لم يكن يمر مع دوما”

كشف توفيق قريشي، بأنه قدم إستقالته من شباب بلوزداد، بعد عام وشهرين من إستلامه لمنصبه، خلفا لسعيد عليق.

وتحدث المدير الفني الوطني السابق، للإذاعة الوطنية قائلا :”لقد قدمت إستقالتي لشرف الدين عمارة، وضميري مُرتاح”.

وأضاف :”التيار لم يكن يمر بيني وبين المدرب فرانك دوما، ولذلك قررت الإنسحاب، لأترك له مساحة للعمل”.

وواصل :”أنا تقني، وعدم وجود تواصل بيني وبين دوما، جعل خيار رحيلي هو الأفضل”.

وختم :”لا توجد نار في بيت السياربي، وأعتقد بأن المدير العام، سيعيد الأمور الى نصابها، من خلال القيام ببعض التعديلات”.

ويترقب أبناء لعقيبة، ألا تتوقف التغييرات برحيل قريشي، بإعتبار أنهم مُصرون على ضرورة رحيل المدير الإداري شريف حشيشي.