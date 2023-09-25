قريشي: “قدوم غويري سيمنح حلولا هجومية إضافية لبلماضي”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، نور الدين قريشي، عن اللاعب أمين غويري، والإضافة التي يمكن لهذا الأخير أن يقدمها للمنتخب الوطني.

وصرح قريشي، في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد”: “قدوم أمين غويري مفيد، وسيمنح بلماضي حلاً هجومياً جديدا”.

كما أضاف : “غويري من اللاعبين القادرين على صنع الفارق من أنصاف الفرص، لكن لا يجب أن ننسى الاهتمام بتكوين اللاعبين داخل البلاد”.

يذكر أن أمين غويري، غير جنسيته الرياضية، في انتظار التحاقه رسميا بتعداد المنتخب الوطني، في التربص المقبل.