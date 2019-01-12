قريشي: ” كاين ناس طلبت منّي أمور غير معقولة..وتحاول الإنتقام”

كشف المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي عن أمور خطيرة تُحاك ضده من قِبل بعض الأطراف التي تحاول الإنتقام منه، بعدما رفض الإمتثال لأوامرهم عندما كان على رأس المديرية الفنية.

وتحدث قريشي في تصريح لـ “النهار” عن هذه المؤامرات التي يتعرض لها قائلا:

“هناك بعض النوايا الغير حسنة.. ربما عندما كنت مدير فني أزعجت نوعا ما، أو لم ألبي رغبات بعض الناس الذين طلبوا مني بعض الأشياء الغير معقولة، وهو ما دفعها للإنتقام الآن”.

وأَضاف:”أنا أقول لهم تنتقموا اليوم أو غدا..أنا ظميري مرتاح إتجاه الله، ومع الناس التي وضعت في الثقة..بعض الأشخاص هم في موقع قوة في القنوات التلفزيونية وأنا أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل”.