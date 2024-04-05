قريشي: “لاعبونا رفضوا الإفطار رغم الفتاوى التي قدمناها لهم”

أكد توفيق قريشي، المناجير العام لاتحاد العاصمة، بأن أشبال الاسباني خوان كارلوس غاريدو، عانوا الأمرين في الأراضي النيجيرية، الأحد الفارط بمناسبة مواجهة نادي ريفرز، في ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”.

وأبرز قريشي، بأن الظروف التي لعبت فيها المباراة كانت جد مزرية، مضيفا: “مشواري انطلق منذ 40 سنة ولم يسبق لي أن رأيت مثل تلك الظروف، التي لعبنا فيها”

كما أشار ذات المتحدث بأن المنافس لا يلام بما أنه لا يملك الإمكانيات من أجل تحضير مباراة مماثلة. ولعب خارج قواعده، إلى جانب برمجة حفل غنائي بنفس الملعب مساء وهو ما جعل ريفرز يستقبل على الساعة 14:00.

وعن الصعوبات التي واجهها رفقاء الحارس بن بوط، قال قرشي: “اللاعبون لعبوا اللقاء وهم صائمون في حين أن لاعبي المنافس لم يكونوا صائمين، وأيضا تعدوا على اللعب في ذلك التوقيت”.

مضيفا في تصريحات إذاعية: “اللاعبون أصروا على الصيام بالرغم من أننا أحضرنا لهم فتاوى من أناس ما شاء الله.. لكن الجزائري لا يمكنه أن يتلاعب بحرمة رمضان”.

وواصل المناجير العام للاتحاد: “لاعبونا فضوا أن يصوموا وهذا ما أثر عليهم كثيرا إلى درجة أنهم كانوا يسقطون وكأنهم ذباب.. البعض قاوم الظرف والآخر لم يقدر على ذلك، وعدنا بأقل الأضرار”.