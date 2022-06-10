قريشي: “لا أعلم سبب غياب المدربين الجزائريين عن تربص “كاف برو””
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير الفني الوطني المؤقت، توفيق قريشي، عن غياب المدربين الجزائريين في التربص الأخير للكاف، الخاص بشهادة “كاف برو”.
وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “أنا غادرت المديرية الفنية الوطنية في 2017، وهذا التربص تم برمجته من طرف “الكاف” في 2018″.
كما أضاف: “الكاف، هي من برمجت اجراء تربص الحصول على شهادة “كاف برو” بالمغرب، وهي من حددت الموعد”.
وتابع توفيق قريشي: “لا أعرف على أي أساس تم تحديد أسماء المرشحين لاجتياز هذا التربص، وسبب غياب أسماء جزائرية كوني لم أكن في المديرية الفنية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/pMoS9