قريشي :”لدينا طموحات كبيرة وهذا الأمر الوحيد الذي يُقلقنا”

أكد مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن أبطال الجزائر، لديهم طموحات كبيرة، خلال الموسم الجديد.

وقال في تصريحات للتلفزيون الجزائري :”نحن نمتلك تعداد البطل، وقمنا بتطعيمه بالعديد من اللاعبين المميزين في الميركاتو”.

وواصل :”نستهدف الذهاب بعيدا في جميع المُنافسات، ونريد المُحافظة على لقبنا في البطولة الوطنية، والتألق قاريا”.

وأضاف :”الأمر الوحيد الذي يُقلقنا حاليا، هو ضبط رحلات مُنافسينا الى الجزائر، وهي مهمة صعبة في ظل غلق الحدود”.

وختم :”نطلب من السلطات الجزائرية أن تُساعد جميع الأندية التي ستُمثل الراية في رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف”.

ويتواجد أبناء لعقيبة، في أفضل أحوالهم، وهم الذين قهروا إتحاد العاصمة في كأس السوبر، وشبيبة القبائل في البطولة.